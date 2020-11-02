Windows 10终于不再自动更新驱动了 v2004最新版大改

关于Windows 10自动安装驱动的坑，相信很多用户都遭遇过。微软的本意或许是好的，但难免会出现问题，甚至直接导致蓝屏。如今这种情况终于要得到改善了，从最新的Windows 10 v2004版开始，系统将不会再自动下载安装驱动，而是允许用户自己控制。



Windows 10终于不再自动更新驱动了

Windows 10最让用户难以忍受的一点，恐怕就是各种不请自来的自动更新，比如各种补丁，比如一年两次的大升级，比如驱动程序。当用户第一次在Windows 10系统上接入外设的时候，系统就会自动下载安装，用户根本无法控制，导致用户反感。

微软自动更新驱动的出发点是简化用户操作，自动搞定设备驱动，但可选驱动既然不是正式版，难免存在一些不足和Bug，而绝大多数普通用户对于如何管理驱动几乎是一无所知，因此万一出现什么问题，很难检查和排解。

这一政策将从11月5日起正式生效，不过目前仅限于Windows 10 v2004，没有支持旧版本的计划。对于厂商发布的正式版驱动，Windows Update仍然会自动推送更新，因为他们一般都是安全的。

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