让世界爱上中国茶，火后工夫用科技点燃匠心之火

2020年，是行业发展的分水岭，许多拥有十年、乃至百年历史的老企业、大品牌，没能挺过这场寒冬、悄然凋零。不过，凡事皆有对立面，在这样严峻形式下，也有许多创新企业，凭借创新的理念及模式，在行业中崭露头角，并成为各界关注的新秀。深圳市火后工夫科技有限公司，就是期间茶科技创新企业的代表之一。

在旁人沉浸于原有模式红利时燃起创新之火

“时间的流逝下，当年的消费主力军，已经老去，取而代之的是思想观念相对超前的年轻人。可即便是如此，我们很多的运营人员仍旧将自己的目光，停留于过去，企图凭借原有的打法，在已经不同往日的今天复制此前的成功。”在2020年9月份的上海经济峰会之中，产品营销行业的权威人士告诉记者：“这一点，在以茶叶为代表的传统饮品行业，表现尤为突出，产品受欢迎程度日渐下降，进行针对性改革，已经迫在眉睫。”

他指出：“与老一辈讲茶背后的禅意、故事，在袅袅檀香之中，静品其之芬芳，很有诗意、极具转化的驱动力。而这样的场景，放在追求时尚、潮流的年轻人身上，无疑是不合适的。”

以敏锐目光感知到这一点的火后工夫，是一支年轻且创新想法的80、90团队，在历经探索之后，率先点燃行业创新之火，首创智能泡茶标准化流程，以自主研发的“智能茶饮机”布局市场，成为了“茶叶+智能科技+新零售”的前锋探索者，以科技赋能茶业，令之拥有更具现代元素的气质，同时保持传统文化的匠心精神。

科技加持下智能茶饮机开始成为新趋势

打破原有的体系，走出自己的路，不仅需要勇气，更需要创新的技术与资源。而这一点，也正是火后工夫一步步崛起，最终成为行业新秀的关键所在——敢想、敢做，也有能力去做。

火后工夫智能茶饮机的诞生，便是这一历程之中的阶段性成果。这台国内首创的工夫茶机器人，集合了“智能识别”“智能冲泡”“智能温控”功能，能够轻松实现原茶叶的冷藏储存、计量下料、清洗、冲泡、传输、售卖等的自动化流程，在充分解决了年轻用户群体时间不够以及不愿意花费自己闲暇时间去泡茶痛点问题的同时，也为促进用户体验式消费，搭建了一个更为时尚化、潮流化的场景。同时这台机器，也为茶人茶商们开创了一条新的零售渠道，巧妙地解决了茶叶零售中人力成本、店铺成本、市场推广、库存积压等问题，带了行业的新商机。

在一次采访中，深圳茶商刘先生表示：“近两年，尤其是疫情之后，我们公司的茶品的销售量，有了明显的下降。对此，我们也采取了如在爱奇艺、优酷、腾讯视频等网站投放广告的营销方式，但总体效果来讲，并不理想。”

讲到这里时，刘先生不禁对火后工夫智能茶饮机竖起了大拇指：“火后工夫智能泡茶机的出现，很好地解决了我们这一痛点问题。布局各个地级市，拥有直接客流量以及通过屏幕或手机APP进行下单，只需30秒即可享受到一杯现泡热茶的优势的它，能为我们吸引了大量的年轻用户，突破原有的茶叶销量的瓶颈。”

不断发展的时代，对每个参与者，都提出了更为严苛的要求。于其间，充分将便捷实用与时尚潮流结合在一起的火后工夫，更为行业进一步发展注入了新活力的同时，带着“让世界爱上中国茶”的企业使命坚持做中国茶文化的推广使者，值得遇到发展桎梏的各个领域企业的参鉴。

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