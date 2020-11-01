AMD/NV注意 Intel官宣首款桌面独显：明年初杀到

日前，Intel做独显已经众所周知了，从9月初11代酷睿处理器发布之后，Intel的Xe架构GPU已经正式公布，最早的是Iris核显，最多96个EU执行单元，增加一半，性能提升则最高可达2倍，并支持深度学习加速指令DP4A，可加速AI应用。

与核显对应的独显首款产品是DG1独显，它又分为两种，一种是笔记本用的，正式名字叫做Iris Xe MAX显卡，前不久已经在Acer、华硕等公司的独显上应用了。





Iris Xe MAX独立显卡和11代酷睿内置的Iris Xe核芯显卡一样都是有96个执行单元、768个核心，频率1.65Ghz，搭配4GB显存。

至于性能水平，官方一直也没有公布，现在也没什么测试，预计会比Xe核显要高一些，但也高不到哪里去，毕竟只是频率提升，96组EU单元没变化。

考虑到DG1的规格有限，DG1桌面独显也不会有太多惊喜，大概能刚一下AMD及NVIDIA的低端独显，之前传闻性能是GTX 950到GTX 1050级别的。

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