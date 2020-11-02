买个手机比口罩都难抢 饥饿营销如今已行不通

小编天真的以为已经服役两年的华为M20P还能再战两年，谁承想最近出门在外愈发感觉到4G网络卡顿。就在此时收到中国联通短信，宽带送的手机卡已免费升级成5G流量套餐。我就这样被成为尊贵的5G用户了，呵呵，这显然是威逼利诱我换5G手机的节奏啊！



买个手机比口罩都难抢，坑爹啊！

如今苹果iPhone 12和华为Mate 40两大旗舰相继发布，各大手机品牌的年度旗舰均已没有悬念，加之双11圣诞将至，理应是个换手机的好时节。而当一番了解之后，我最终放弃了换手机的想法，买个手机比口罩都难抢，饥饿营销在今天已经行不通，宁不买也不抢！

01 工业电子设备凭啥抢

如果说疫情期间口罩要抢，我是理解的，毕竟这涉及到人命关天。如果说飞天茅台也要抢，我也表示理解，确实它尤存在一定的不可替代性。但是如果在2020年的年底，您告诉我一台现代工业化生产的电子设备也要靠抢的，那我就非常不能理解这种行为了。



2012年1月13日凌晨人们排队抢购iPhone 4s

这里必须要强调一个事物的属性，那就是“电子产品”。看看特斯拉那悲惨的保值率，因为它相对于传统汽车它是“电子产品”。再看特斯拉那个割韭菜一般降价幅度，因为它相对于传统汽车它还是“电子产品”。同样都是电子产品，您告诉我一破手机有啥可抢的？

鼓噪人们为手机抢破头，这群手机厂商瞧不起谁呢？

02 饥饿营销都是谁惯得

十年前人们说苹果饥饿营销，我不敢苟同。当时处在移动互联网开端，人人都需要从功能机升级到智能机，苹果的产品又格外出色（同期的安卓机你懂得），所以当时的苹果iPhone就是供不应求。而今天千元机都5G了，买手机还得抢那就是赤裸裸的饥饿营销了吧？



饥饿营销套路满满

备货不足就搞发布，往小了说这是忽悠用户的热情，拿用户的信任当猴耍。往大了说，这是一种商业欺诈行为，甚至滋生了黄牛加价等一系列的灰暗地带，并最终把一切的副作用都转嫁给消费者。天天搞什么几秒售罄，看上去很厉害的样子，实际有任何意义吗？

任你抢购还是炒作乌烟瘴气，我要下单算我输！

03 手机饱和且行且珍惜

还是那句话，这不是十年前了，如今已经走到了移动互联网的末期，拉开抽屉谁还没有几个送不出的旧手机啊。5G虽好，但并不是像4G到来那样没有不行。中国14亿人口，移动用户16亿，早就已经高度饱和了。此时再玩饥饿营销的把戏，只能劝你且行且珍惜了。



4G改变生活 5G改变社会。

当初专家说：“4G改变生活，5G改变社会。”后来他们把便宜的4G套餐都取消了，专家确实挺社会。再后来手机厂商大喊“5G换机潮来了！”，可如今5G手机最便宜都杀到千元价为了，貌似身边也没有几个朋友为了5G而换5G手机和套餐的，都是像我一样被5G。

很显然手机在走下坡路了，所以还有必要抢吗？

04 快消品变成了耐用品

手机曾被誉为科技领域的快消品，每年换手机的数码玩家不在少数，大约2017年平均换机周期为24个月。可根据最新的数据调研显示，目前国人的换机平均周期已经超过了30个月，美国智能手机用户换机周期延长至33个月。显然，手机正在成为耐用品。



2017年中国手机市场颓势已显

性能饱和以及需求放缓成为手机更换周期延长的根本原因，其实早在2017年手机行业发展的红利便以耗尽，首次出现负增长。或许就是手机行业不景气的大环境，导致了炒作“抢购”这种过度营销的行为。明眼人都知道，这年景不刺激一下真没人消费。

想想身边iPhone 6s还坚挺的老哥，不急~不急~如今早已经不是10年前那个对手机趋之若鹜的时代，人们的心智和消费理念也早已成熟了很多。在未来手机的宿命一定就是今天的电脑，当潮水退去大家便会知道谁在裸泳。反正别人再抢，我也不急！

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