DWG获得英雄联盟S10总冠军 韩国战队再把奖杯带离中国

DWG获得英雄联盟S10总冠军，这是时隔六年之后，英雄联盟全球总决赛再度上演的“中韩大战”终于落下帷幕。对战双方为今年扮演着“黑马”角色的苏宁电子竞技俱乐部英雄联盟分部（SN战队），与来自韩国LCK联赛的传统强手——DWG俱乐部战队。



DWG获得英雄联盟S10总冠军

DWG获得英雄联盟S10总冠军，让现场的中国电竞迷颇为失望。第一局，DWG利用运营占据优势，耗时44分钟后击败SN。第二局，凭借BIN的一波五杀操作，SN扳回一城。但是在第三局和第四局中，DWG没有再给SN机会，他们连下两城3比1终结了悬念。

DWG获得英雄联盟S10总冠军，这是英雄联盟全球总决赛第二次在中国举办，三年前，在北京“鸟巢”举办的S7决赛中，就是来自韩国的战队夺冠。这一次，又是韩国战队把召唤师奖杯带离了中国。今日最终决战在英雄联盟S10总决赛在上海浦东足球场拉开帷幕。



DWG获得英雄联盟S10总冠军

经过激战，DWG战胜SN以3比1的比分取得胜利，捧起了最后的冠军奖杯。DWG获得英雄联盟S10总冠军，苏宁电子竞技俱乐部英雄联盟分部（SN战队）惜败。

回顾DWG获得英雄联盟S10总冠军比赛过程，DWG先声夺人取得1比0的领先。随后第二局比赛SN拿下世界赛决赛历史上的第一个“五杀”，同时将比分追成了1:1平。但DWG再次扳回一局，以2比1领先后率先手握赛点，最后再以一场胜利获得冠军。



DWG获得英雄联盟S10总冠军

在此前的比赛中，SN击败了TES闯入决赛。DWG从进入到世界赛，八强淘汰赛3比0再次战胜DRX，最后在四强赛中以3比1击败G2一路晋级。一旦SN能够夺冠，就能实现LPL战队三连冠的壮举。而如果DWG夺冠，LCK联赛将赢得睽违两年的S赛事冠军。

最终DWG获得英雄联盟S10总冠军，LCK赛区的战队夺回了继17年鸟巢夺冠后久违的赛区荣耀。

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