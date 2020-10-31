高通的下一代旗舰平台,骁龙 875 芯片组的代号为 “ Lahaina”现在有了新的发现，它可能比预期好得多。





之前爆料信息中发布的一项基准数据，芯片上的兔子得分高达847868。相比之下，告密者给出的865+型号的得分约为629245分。

可靠的数码博主@数码闲聊站称表示，小米11（暂定名）将在国内首发高通骁龙875旗舰芯片（国外很可能是由三星Galaxys21系列首发），并称“有独占期”。该芯片基于5nm工艺制程制成，并采用“1+3+4”八核心设计，其中“1”为超大核心Cortex X1，峰值性能比Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的“超大核”，安兔兔跑分必将突破70万。

此外，"数字聊天站"表示，一家制造商的高通骁龙 875 新型机器工程机器运行测试显示， Geekbench4单核运行分数可达到约4900 分左右(约增长14%)，而多核运行得分可达约14000(约增长8%)。目前高通骁龙 865 机型的 Geekbench4 单核跑分约为 4300 左右（众所周知，超频 865 远强于 865+），而多核跑分约为 13000 左右。

如果消息属实，它表明这一代骁龙芯片将使用Cortex X1 核心，而且增幅并不低。该公司获悉，高通团队预计将于12月1日和2日推出新一代骁龙芯片(发布，业界预计三星s 21将于11月开始生产，目前或已经完成)，届时这些结果将得到确认。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：高通骁龙875可能比骁龙865+快25%http://news.zol.com.cn/755/7554226.html