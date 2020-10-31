中石油回应92汽油撤档 油品保质期只有15天

自从2019年国六排放标准实施之后，我国的尾气排放标准又提高了，各大加油站也跟着进行了升级，原先的92号也面临被“撤档”的命运。这种新型燃料被称为乙醇汽油，许多专家称这种汽油节能环保还省钱。

近日，网上传的沸沸扬扬，“乙醇汽油的保质期只有15天，如果15天之内用不完，就会出现打不着火的情况。”







中石油表示，乙醇汽油的保质期基本在一个月左右，建议一个月最好还是用完，这样能够发挥油品最佳动力性能。如果汽车停放时间太长，汽油里的酒精会少量挥发，汽油就可能出现分层现象，这样就会影响汽车发动机的正常工作。

但汽油储存在密封条件下不存在变质问题，其结构是复杂的有机化学链，99％以上是碳元素，在与空气接触时才会挥发和发生一些化学变化，用金属容器或者玻璃容器密封汽油可永久保存。用塑胶容器密封，最多储存2-5年。

虽然乙醇汽油的保质期相对较短，但还是那句话，正常使用不会有太大影响。目前乙醇汽油在多地已推广，各位大可不必谈乙醇汽油色变，网上关于乙醇汽油的谣言很多，要注意甄别。

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