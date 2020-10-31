Mate40系列研发金额公布：华为下了血本

在昨天的华为秋季发布会后，华为手机产品线副总裁李小龙，华为消费者业务软件部总裁王成录接受了媒体专访。谈及Mate40系列是历史上研发最久的，投入最多的一代旗舰，李小龙表示，这一代手机不含海思的研发投入，在历代投入中无论人力还是资金都是最高的，这代产品的财务数据，大概是5.6亿美金（约37.5亿人民币）的投入，是非常大的一个数字。

因此，这一代芯片（麒麟9000）华为用了大量的自研IP（知识产权），芯片的自研工作量比以往大得多，而且开发周期很长，规划芯片会提前很多年。





李小龙称，华为在之前已经预测到在5nm时代必须要依靠自研，必须要打提前量，因为IP开发完，才有机会去进行验证。

“几年前我们海思芯片特别讲究一版搞定，一版搞定对研发来说很挑战，但是对产品有非常大的风险，意味着你没有给研发留足够打磨、验证、试错的机会，我们现在其实给研发更多的机会，前期有机会去投测试，去验证早期的一些IP。”李小龙说。

他表示，华为在去年的时候，第一版的功能已经开始在做验证，这次是芯片投入特别大，投入周期非常长的一次。

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