    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 正文

    消除烦人Bug！苹果发布iOS 14新版

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    今天上午，苹果发布了iOS 14.2的准正式版，更新后修复了烦人的弹窗更新Bug。

    在iOS 14.2最新的测试版中，苹果添加了多个Emoji 13的表情符号，其中包括带眼泪的笑脸、忍者、捏手指、解剖的心脏图、黑猫、长毛象、北极熊，渡渡鸟，苍蝇，甜椒，玉米粉蒸肉，泡沫茶，盆栽植物，Piñata，柱塞，魔杖，羽毛，小屋等。

    消除烦人Bug！苹果发布iOS 14新版

    另外，对于那些存在视力障碍的用户，苹果在放大镜应用中新增了“People Detection”，该功能能通过iPhone的相机告知用户和其他人有多远距离，这在疫情期间非常有用。

    对于Apple Card用户，iOS 14.2增加了“年度支出历史记录”选项，以便“ Apple Card”持有人可以查看他们在当前日历年中的支出以及每日的收入。在iOS 14.2之前，“ Apple Card”以每周或每月的摘要提供消费活动信息。

    除了日常错误修复和性能提升外，iOS 14.2 增加了许多新墙纸，这些墙纸提供真实照片版和艺术绘制版，同时还有浅色和深色两种版本，而这次的壁纸跟之前的风格不太一样，让人耳目一新。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：消除烦人Bug！苹果发布iOS 14新版http://news.zol.com.cn/755/7554078.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7554078.html report 815 今天上午，苹果发布了iOS 14.2的准正式版，更新后修复了烦人的弹窗更新Bug。在iOS 14.2最新的测试版中，苹果添加了多个Emoji 13的表情符号，其中包括带眼泪的笑脸、忍者、捏手指、解剖的心脏图、黑猫、长毛象、北极熊，渡渡鸟，苍蝇，甜椒，玉米粉蒸肉，泡沫茶，盆栽植物...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品