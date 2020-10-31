消除烦人Bug！苹果发布iOS 14新版

今天上午，苹果发布了iOS 14.2的准正式版，更新后修复了烦人的弹窗更新Bug。

在iOS 14.2最新的测试版中，苹果添加了多个Emoji 13的表情符号，其中包括带眼泪的笑脸、忍者、捏手指、解剖的心脏图、黑猫、长毛象、北极熊，渡渡鸟，苍蝇，甜椒，玉米粉蒸肉，泡沫茶，盆栽植物，Piñata，柱塞，魔杖，羽毛，小屋等。





另外，对于那些存在视力障碍的用户，苹果在放大镜应用中新增了“People Detection”，该功能能通过iPhone的相机告知用户和其他人有多远距离，这在疫情期间非常有用。

对于Apple Card用户，iOS 14.2增加了“年度支出历史记录”选项，以便“ Apple Card”持有人可以查看他们在当前日历年中的支出以及每日的收入。在iOS 14.2之前，“ Apple Card”以每周或每月的摘要提供消费活动信息。

除了日常错误修复和性能提升外，iOS 14.2 增加了许多新墙纸，这些墙纸提供真实照片版和艺术绘制版，同时还有浅色和深色两种版本，而这次的壁纸跟之前的风格不太一样，让人耳目一新。

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