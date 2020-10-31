霍尼韦尔推出10量子比特的H1量子计算机

霍尼韦尔公司今年早些时候宣布，它将致力于制造世界上最强大的量子计算机，但今天它宣布了它的最新系统：H1，它使用被捕获的离子技术，它有10个完全连接的量子位，它的量子体积可以达到128(量子体积(Qv)是衡量一台量子计算机的整体计算能力的指标，而不管它的底层技术是什么)。这比IBM的同类计算机要高，但它也远远落后于IonQ所说的用32个量子位能够达到的QV 4,000,000机器。





H1将通过蔚蓝量子平台提供给公司，该平台表示，它正在与Zapata计算和剑桥量子计算公司合作开展该项目。当霍尼韦尔首次宣布其努力时，霍尼韦尔表示，它在构建控制系统方面的经验，使其能够构建一个先进的离子阱和更统一的量子位，从而使纠错变得更容易。





除了下一代量子计算机外，该公司今天还宣布了未来十年的总体量子路线图。这里的计划是实现从10位到40量子位的全面连接，向下一代容错、大规模部署的设备迈进。

霍尼韦尔表示，其活跃的量子计算路线图反映了它致力于为量子企业实现商业规模的承诺。霍尼韦尔基于订阅的模式为企业客户提供了使用霍尼韦尔现有最先进系统的机会。霍尼韦尔独特的方法使我们能够通过增加量子比特来系统和持续地升级p，即使具有更高的可信度和独特的功能修改。

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