哈啰出行智能调度大脑解决城市停车难大问题

30号，哈啰出行数据算法首席科学家刘行亮在一场演讲中“拆解”了哈啰平台调度能力，他透露，目前每个哈啰助力车平均每天至少可以多服务一个用户，用户的满意度和车辆的乘坐效率都有了很大提高。

哈啰出行智能调度大脑依托大脑智能调度系统，通过基于站点属性、历史循环数据、天气等因素的算法和人工智能实现车辆供需预测；同时，根据调度人员的实时定位和运输能力，可以生成不同地点的车辆调度任务。目前，HelloBrain智能调度已经在全国200多个城市启动。





在车辆安全方面，由Hello Trip开发的用户驾驶安全系统，从车辆行驶状态的早期、中期和后期，分别到乘坐前的用户和车辆，在行驶中的“故障自检”，以及在行驶后的“风险提示”。

同时，为了更及时地维修和维护车辆，Hello自行车和Hello助推器还为每一辆车设置了一个五维“紧急干预”，以便对每一辆车进行分级管理和更及时的车辆维护。

此外，针对一些城市违规停车的痛点，哈啰单车通过与北斗高精度导航定位和电子围栏技术的充分连接，实现定点停车，引导用户停车标准停车。目前，深圳、兰州、哈尔滨等地的车辆回复率最高可达98%。

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