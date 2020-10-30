中关村在线消息：据悉，在华为Mate40系列发布会上，华为首款头戴耳机FreeBuds Studio发布，支持三重自适应降噪。







华为首款头戴耳机FreeBuds Studio发布 40dB三重降噪

华为FreeBuds Studio配备了先进的智慧动态降噪系统，能够准确识别和判断外界声场环境变化，自动在轻度、均衡、深度三种高自适应性降噪模式间切换。



华为FreeBuds Studio采用“TAT”双层隔音架构和双层蛋白皮革吸音耳垫，经金属哑光喷涂工艺处理后的外壳，有晨曦金和曜石黑两种配色。

可实现中高频达40dB物理隔音效果。同时搭载了双透传模式，在人声透传模式下可保留更清晰的周围人声。

华为FreeBuds Studio所有智能操控均集中于右侧耳罩的感应面板，上下“滑一滑”调节音量，左右“滑一滑”切换歌曲；轻轻“点一点”接听/挂断电话，或者播放/暂停歌曲；而长按2秒则是拒接电话或激活语音助手。

华为FreeBuds Studio采用HiFi级声学器件，4层40mm的复合振膜使发声单元的频响范围更宽广，频响反应更灵敏，能覆盖4Hz-48kHz的高频宽声音范围。

华为FreeBuds Studio采用单个耳机配置2根蓝牙天线的设计，在四通道双模双连接技术支持下，可与Android、IOS、Windows不同系统间的智能设备双连接。

华为FreeBuds Studio60分钟充满电后可在关闭降噪状态下播放音乐24小时，充电10分钟可在关闭降噪状态下播放音乐8小时。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为首款头戴耳机FreeBuds Studio发布 40dB三重降噪http://news.zol.com.cn/755/7553678.html