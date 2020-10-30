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    华为Mate40 Pro+:10倍变焦 优于1亿像素镜头

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    在正在进行的华为Mate 40发布会中，余承东曝光了国行版的影像配置，华为Mate40系列影像力再度攀升，全系搭载5000万像素大底超感光主摄。Mate40 Pro最高支持7倍光学变焦范围，Mate40 Pro+最高支持17倍光学变焦范围，并搭载3D TOF镜头。

    余承东称：“华为Mate40系列的5000万超感光镜头的实际效果优于一些1亿像素镜头”

    华为Mate40 Pro+:10倍变焦 优于1亿像素镜头

    华为Mate40 Pro+:10倍变焦 优于1亿像素镜头

    华为Mate40 Pro+:10倍变焦 优于1亿像素镜头

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7553620.html report 292 在正在进行的华为Mate 40发布会中，余承东曝光了国行版的影像配置，华为Mate40系列影像力再度攀升，全系搭载5000万像素大底超感光主摄。Mate40 Pro最高支持7倍光学变焦范围，Mate40 Pro+最高支持17倍光学变焦范围，并搭载3D TOF镜头。余承东称：“华为Mate40系列的5000万...
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