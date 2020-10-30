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    苹果手机苹果 iPhone 12 mini（4GB/256GB/全网通/5G版）

    传iPhone 12 mini辐射最大 虽是iPhone 11三倍但不超标

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    iPhone12系列自发布以来话题不断，根据媒体的最新报道发现，iPhone 12 mini或成为该系列总辐射值最大的型号，高达iPhone 11系列的三倍有余。尽管如此，但根据国家相关规定仍属于合理范围之内，基本不会对健康造成直接影响。

    传iPhone 12 mini辐射最大 虽是iPhone 11三倍但不超标
    iPhone 12 mini

    苹果官网的信息来看，今年的iPhone 12系列引入5G，其辐射量也增加了，甚至成为了迄今为止辐射量最大的苹果手机。iPhone 12 mini的电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.910 W/kg，12是0.483 W/kg，12 Pro是0.483 W/kg，12 Pro Max是0.436 W/kg。

    通过对比查询可知，作为iPhone 12系列中辐射量最高的手机，12 mini的数值是去年iPhone 11 Pro Max（型号A2220，SAR为0.260 W/kg）的3.5倍。当前苹果官网所列的所有机型SAR中，最小的是iPhone XS Max（型号A2104）的0.240W/kg。

    需要注意的是，即便是12 mini的0.910 W/kg，也是完全符合国家强制性标准GB21288-2007《移动电话电磁辐射局部暴露限值》，该规范指定的上限是不得超过2.0W/kg。SAR只要在限值内都是不会影响健康，数值越低，也就意味着辐射被脑部吸收的量越少。

    苹果iPhone 12 mini（4GB/256GB/全网通/5G版） 超瓷晶面板，A14仿生，双模5G

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