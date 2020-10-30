因为iPhone 12取消标配充电头和耳机的做法，令很多新用户需要额外购买或者拿其他的充电器搭配使用，这就导致了一系列不可预估的潜在风险。据相关媒体报道称，杭州的郑从小姐从零售店入手了iPhone 12新手机，不过才用了一天，手机就出问题了。



女子刚买iPhone 12一天就坏 小心第三方充电器暗藏大坑

从郑小姐反馈的细节看，自的拿新手机放在车载充电器上一试，发现新手机无法使用无线充电。郑小姐将手机送到了售后维修，而相应的维修人员表示，不能充电的原因是iPhone 12无线充电功率与之前系列不同，可能不匹配。目前，零售店给郑女士换了一台新手机。

对于手持iPhone 12的用户，如果你想要为爱机购买无线充电配件，还是要格外注意的：iPhone 12系列是支持最高15W的无线快充，但要达到这个速率，必须使用苹果新的MagSafe磁吸充电配件。

如果你不买苹果官方配件，那么也要购买基于Qi的无线充电配件，但Qi充电器的最大功率停留在7.5W。

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