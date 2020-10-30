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    库克：谁说苹果的5G迟到 iPhone 12来的刚刚好

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    苹果今天发布了2020财年第四财季业绩，各大产品线均有较大涨幅，唯独iPhone产品线砸出-20%的大坑，这是因为该财务统计周期内iPhone 12尚未发布。在库克看来，iPhone 12切入5G市场的时机可谓刚刚好，对中国市场的表现以及苹果公司的未来充满信心。

    库克：谁说苹果的5G迟到 iPhone 12来的刚刚好
    库克：谁说苹果的5G迟到 iPhone 12来的刚刚好

    财报发布后，苹果管理层召开电话会议，首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）、首席财务官卢卡·马斯特里（Luca Maestri）和投资者关系（高级）总监Nancy Paxton参加会议并回答了分析师提问。

    谈到中国市场和5G趋势时，库克表示，中国的5G发展非常迅速。预期到今年年底，中国将完成60万个5G基站的建设。“所以，我们进入中国市场的时机刚刚好，结合我们在中国市场的受欢迎程度，我们对中国的业绩非常有信心。”

    据悉，苹果一直与全球各地的运营商紧密合作，确保iPhone的覆盖、电池和电话质量等都表现出色。到目前为止，苹果已经在30多个地区跟100多家运营商完成了5G测试。随着运营商继续扩大5G覆盖范围，未来将会不断有更多地方可以用上5G。

    苹果iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版） A14仿生芯片，超视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板，双模5G

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