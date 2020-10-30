中关村在线消息：近日据悉，在当地时间10月28日，飞行汽车PAL-V Liberty已获得批准，可以在欧洲道路上行驶，这是全球第一台获批上路的飞行汽车。



全球首辆飞行汽车Liberty获批

该款飞行汽车由荷兰制造商PAL-V打造，今年2月以来，Liberty陆续通过多个测试，包括严格的欧洲道路准入测试、制动和噪音污染测试等，目前被正式允许上牌上路。

从展示的图片来看，这款飞行汽车采用了三轮结构，很好的兼顾了路面行驶、以及起飞降落时的稳定性。

该款飞机使用螺旋桨起降，在平时地面行驶时，螺旋杆和桨叶都可折叠在车顶上方，减小占地空间，需要在空中飞行时，则可以伸展桅杆，类似于一辆小型直升机一般起降。

虽然Liberty成为首款获准开上路的飞行汽车，但目前没有一辆飞行汽车能被允许上天飞行.

最大起飞重量超过150千克就属于大型无人机类别，飞行地点和航线及空域都受限制，Liberty重量就达660公斤，明显并不符合现有要求。

按照PAL-V的规划，Liberty已在申请欧洲航空安全局航空认证，预计2022年完成审批，接下来几个月，Liberty还将进行耐力测试。

（文中图片来自互联网）



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