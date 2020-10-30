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    TikTok在美租用数据中心 为遵守数据主权要求

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间10月30日，据Business Insider报道，近日一些知情人士向他们爆料，从今年下半年开始，字节跳动公司已经与美国三家数据中心达成了协议。这样的做法主要是为了应对TikTok的相关禁令，来满足美国的数据主权要求。

    TikTok在美租用数据中心 为遵守数据主权要求
    TikTok在美租用数据中心 为遵守数据主权要求

    据了解，这些数据中心主要分布在弗吉尼亚州北部，能耗达达到了53兆瓦。能耗如此大的数据中心，可以容纳数十万台服务器，占地面积可达数十万平方英尺。其实，字节跳动在2019年的时候就已经租用了能耗达9兆瓦的数据中心。

    分析人士认为，字节跳动的这些动作是希望能够在美国建立自己的数据存储 “基地”，这样的大动作还是令人有些担心，尤其是TikTok在美国还是有极大的不确定性。

    另外，通过租用数据中心将美国用户数据存储在美国境内，字节跳动将遵守美国政府的数据主权要求。根据美国相关法律法规，美国公民的个人信息必须存储在美国境内。

    （本文图片来自互联网）

    （7553384）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7553384.html report 792 中关村在线消息：北京时间10月30日，据Business Insider报道，近日一些知情人士向他们爆料，从今年下半年开始，字节跳动公司已经与美国三家数据中心达成了协议。这样的做法主要是为了应对TikTok的相关禁令，来满足美国的数据主权要求。TikTok在美租用数据中心 为遵守数据...
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