中关村在线消息：北京时间10月30日，近日据路透社报道，日本政府和执政党的一些知情人士向他们反映，日本可能会禁止中国向其政府提供无人机，这样的举措主要是出于国家安全的考量，并希望能够保护住日本的一些敏感信息。



日本政府或采取激进策略 禁用中国产无人机

据了解，日本政府十分担心信息技术、供应链、网络安全和知识产权等方面遭到泄露，因此他们正在考虑禁用中国产无人机的事宜。不过，一些日本政府高级官员也表示，中国的无人机市场非常庞大，对于日本来说至关重要。因此，现在的局面对于他们来说处于一个两难的境地。

事实上，日本防卫省已经拥有几百架的无人机，其中就包括一些中国制造的无人机。另外，海岸警卫队约有30架，其中大部分也都是中国产的。两个日本机构都表示，他们并没有将中国无人机用于安全相关事项，其他政府实体也在使用这种无人机。

目前人们还并不清楚是否所有的无人机都需要进行替换，不过修订后的政策表示，新的无人机用于刑事调查、基础设施工作和紧急救援等敏感工作，必须确保数据不被泄露，并通过更严格的审查程序。

这些新规将于2021年4月正式生效，没有提到任何国家的名字。但日本政府和执政党高层人士告诉路透社，这些规定是在考虑到中国的情况下制定的。







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