iPhone 12供货紧张何时休 库克面露难色心里却乐开了花

北京时间10月30日凌晨，苹果公司公布2020财年第四季度财报，并举行电话会议。关于iPhone 12供货紧张延期交货的问题，苹果面露难色表示正在解决，但是目前尚且无法给出具体的期限，因为中国的双11和西方的圣诞节将至，这都是往年销量的最旺季。



库克面露难色心里却乐开了花

很显然是需求大于供应导致了现在的问题，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 都出现了延期交货的情况，这种情况预计还将持续一段时间。此外，苹果的供应链还要坚固其他产品，因为 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 马上也要上市了。

库克表示：如果你看看 iPhone，就知道现在供应链确实压力很大，不过这是开售前期阶段，并不意外。目前还没有接受 iPhone 12 mini 和 Pro Max 的订单，所以 mini 和 Pro Max 供应是否受到影响还不好说。

库克随后谈到了 Mac、iPad 以及 Apple Watch 的供货问题，原因就是供应链受限。目前还有很多领域是苹果关注的重点，苹果正在非常努力地工作，以尽快补救这些问题。但还无法预估什么时候能摆脱这种情况。库克表示。

苹果在整个 2020 年都面临着 iPad 和 Mac 产品线的供应问题，这可能是由于学校和企业转向远程学习和远程工作而导致需求增加。苹果还在 2020 年全年推出了新的 Mac 和 iPad 型号，这也一定程度上给供应链增加了负担。

iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 将于北京时间 11 月 6 日星期五晚上 21 点开始预购，11 月 13 日正式发售。

iPhone 12热销，iPhone 12 Pro更是一机难求，加上双11和圣诞节，还有未来iPhone 12 mini和Pro Max的订单，外加疫情导致电脑和平板iPad的需求激增，别看苹果供应链问题现在很严重，估计库克现在早就乐开了花吧！

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