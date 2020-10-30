苹果iPhone营收下挫20%股价暴跌 库克的脸上却迷之自信

北京时间 10 月 29 日凌晨，苹果公司的 2020 年 Q4 财季财报显示，苹果本财季总营收达到 647 亿美元。不得不说，苹果公司在疫情和iPhone推迟发布的情况下还是交出了一份差强人意的财报，有喜有忧。其中iPhone营收下挫20%引发关注。



苹果iPhone营收下挫20%股价暴跌

先来看一下苹果 Q4 财季各项主要业务具体情况：

总营收 647 亿美元，去年同期为 640 亿美元，同比增加 7 亿美元（+1.1%）；

iPhone 营收 264.4 亿美元，去年同期为 333.6 亿美元，同比减少 69.2 亿美元（-20.7%）；

服务营收 145.5 亿美元，去年同期为 125.1 亿美元，同比增加 20.4 亿美元（+16.3%）；

Mac 营收 90.3 亿美元，去年同期为 70 亿美元，同比增加 20.3 亿美元（+29%）；

iPad 营收 68 亿美元，去年同期为 46.6 亿美元，同比增加 21.4 亿美元（+45.9%）；

可穿戴营收为 78.8 亿美元，去年同期为 65.2 亿美元，同比增加 13.6 亿美元（+20.9%）；

大中华地区营收为 79.5 亿美元，去年同期为 111.3 亿美元，同比减少 31.8 亿美元（-28.6%）。

iPhone一直是苹果营收的风向标，同时也是IOS生态的核心。此前iPhone营收占比一直超过苹果公司50%以上的份额，如今在iPhone营收严重下挫20%的情况下依然占苹果公司总营收的41%，不知道苹果公司的投资者看到这样的数据是喜是忧。

苹果CEO蒂姆·库克表示，对公司未来前景感到非常乐观。库克表示，尽管iPhone的营收出现了严重的下滑，但对iPhone 12持十分乐观的态度；公司进入5G市场的时机非常恰；5G在中国相当先进，公司对此非常有信心；相信公司第四季度在中国将录得增长。

此外库克还表示，目前从iPhone 12销售的数据来看，大家完全可以放心。库克对iPhone 12的销量十分满意，以至于有如此的自信在iPhone营收严重下滑时依然保持迷之自信。

苹果因iPhone销售额骤降20％，盘后大跌5％。

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