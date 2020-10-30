苹果将在法国临时关闭17家门店 线下实体店面临生死考验

鉴于发过目前正进入新的为期一个月的疫情封锁，有报道称苹果将在法国临时关闭17家门店。另据苹果公司透露，该公司在德国的15家门店将保持开放。自疫情以来，苹果公司并非第一家关闭线下门店的科技巨头，此前微软也曾宣布关闭所有门店，线下实体店面临生死考验。



苹果将在法国临时关闭17家门店

巧合的是，苹果将在法国临时关闭17家门店的的消息结合苹果公司2020年第四季度财报来看也颇为耐人寻味。苹果因iPhone销售额骤降20％，盘后大跌5％。如今再爆出苹果将在法国临时关闭17家门店的消息，可见苹果面对疫情也在开源节流。

尽管苹果四季度财报不达预期，但苹果CEO蒂姆·库克却对公司未来前景感到非常乐观。此前，由于与新冠疫情有关的不确定性，苹果公司在过去两个季度都没有提供业绩指引。对iPhone 12持十分乐观的态度；公司进入5G市场的时机非常好；5G在中国相当先进，公司对此非常有信心；相信公司第四季度在中国将录得增长。

苹果将在法国临时关闭17家门店，看来苹果寄希望于iPhone 12以及中国市场扭转乾坤了。



苹果将在法国临时关闭17家门店

无独有偶，此前不就微软宣布将永久关闭其83家Microsoft Store实体零售店。而这么做的目的，微软表示将继续投资公司官方网站上的数字商店以及Xbox和Windows商店，从而实现每个月在190个市场覆盖逾12亿顾客的目标。由此来看， 未来线上商店才是新趋势。

此外，微软还会把位于伦敦、纽约、悉尼和华盛顿雷德蒙德总部的实体店改为“微软体验中心”。微软将集中经理发展数字零售，微软表示:“Microsoft.com以及Xbox和Windows的电子商城已经在190个市场中达到了每月12亿的客户数量。

微软从2009年开始效仿在美国大量开设门店的苹果公司，成立了自己的连锁零售门店。这些门店不仅销售Surface电脑、Xbox游戏机等微软产品，还销售戴尔、惠普和联想等制造商的设备。此外，门店还展示HoloLens混合现实头戴式设备等新技术。



苹果将在法国临时关闭17家门店

显然微软的线下商店是受到了疫情的影响，这也解释了为何微软至今为止仍未重新开启任何一家实体店。微软曾表示“必须在全球数据、公众健康情况、专家意见以及地方政府的限制为指导下，谨慎的衡量Microsoft Store的重新开放。”

相信面对疫情的影响，受到考验的线下商店不仅仅是微软一家。在后疫情时代，越来越多的品牌开始注重线上发布会、线上商店、线上综合服务等新趋势，未来仍将属于线上。

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