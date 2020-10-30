早报：饿了么成为华为Mate40首发渠道 字节跳动进入教育市场

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

三星的可折叠新机明年推出，不过可能没有那么快。



三星Galaxy Z Flip 2或在明年春季发布 不与S21一起亮相





最新报告显示三星可以在 2021 年春季的某个时候推出三星Galaxy Z Flip 2，但尚无具体时间表。这证实了该设备不会与下一代 S 系列旗舰产品Galaxy S21一起发布，Galaxy S21现在预计将于2021年1月发布，比其通常的2月或3月发布要早。

最近，蚂蚁集团迎接的不只是上市，还有其他官司。



支付宝因提供扫码服务被起诉 要求赔偿损失650万美元





近日，北京知识产权法院受理了一起 “采用条形码图像进行通信的方法、装置和移动终端”的发明专利侵权纠纷案件。原告发码行公司主张支付宝公司在包括北京在内的全球推广和运营 “支付宝”，为包括北京在内的全球用户提供扫码服务，该行为侵害了其发明专利权，请求法院判令支付宝公司立即停止侵权行为，赔偿经济损失及诉讼合理支出共计650万元。目前，这一案件还在审理之中。

自从饿了么说了要卖手机之后，我们看到了它的认真。



饿了么成为华为Mate40系列首发渠道：最快30分钟送达





今天，华为Mate40系列智能手机国行版就将正式发布。近日，饿了么宣布加入华为 Mate 40 系列新品全球首发销售渠道。10月30日18:08，饿了么将与华为商城、华为天猫官方旗舰店等官方渠道同步发售Mate 40系列新品，下单后，最快可30分钟内送达。

中国互联网百强名单，最近出炉了。

互联网协会公布中国互联网百强名单：阿里、腾讯、美团分列前三





近日，中国互联网协会在北京香格里拉饭店举办中国互联网企业综合实力研究报告（2020）发布会暨百家企业高峰论坛。在这份报告中，阿里巴巴（中国）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、美团公司排名中国互联网企业综合实力前三名。

蚂蚁集团最近上市，刷新了多项纪录。

蚂蚁集团A股发行破纪录 申购金额19万亿





过去几周时间里，蚂蚁集团正在刷新着各种纪录。昨天晚间，蚂蚁集团在上交所官网挂出发行申购情况及中签率公告。公告显示，本次网上发行有效申购户数约516万户，创下科创板新高；申购金额约19.05万亿，也刷新A股有史以来最高纪录。

英雄联盟S10总决赛近期将召开，这次黄牛没有赚钱的机会了。

英雄联盟S10总决赛观众完成实名认证 黄牛要失业了





作为有史以来规模最大的电竞赛事之一，即将举行的英雄联盟S10总决赛现场仅有6312个免费观赛席位。这些免费门票均已采取预约抽取的方式赠送给英雄联盟玩家，全部门票与玩家身份绑定并已完成实名验证，所谓 “黄牛票”均系伪造，警方也将对此展开溯源打击。

决赛当天浦东警方将对场馆各个入口实施管控，通过观赛资格确认、实名证件登记、人脸核验实名入场等方式严格审核观赛资格，无票证人员一律禁止入内。另外，本次赛事门票实行单次入场制，入场后离开检票口即不能再入场。

字节跳动，终于迈出了教育领域的第一步。

字节跳动发布独立教育品牌 对团队没具体KPI要求





字节跳动发布全新教育品牌“大力教育”，承接字节跳动所有教育产品及业务，原教育业务负责人陈林出任大力教育CEO。同时推出首款智能教育硬件产品大力智能作业灯。陈林在接受采访时表示，对团队没有具体KPI要求，因为担心重压下的动作变形。提速是必要的，但不是提出具体目标。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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