中国这俩家企业Q3净赚635亿

北京时间10月29日，中石油发布的第三季度业绩显示，Q3彻底摆脱亏损局面，实现净利润400.50亿元，同比大幅增长353.6%。

前三季度中石油生产原油同比增长2.7%，生产可销售天然气同比增长6.5%，实现油气当量产量同比增长4.3%。按照国际财务报告准则，中石油实现营业收入14261.7亿元，归属于母公司股东净利润100.67亿元。







值得一提的是，就在前一天，中石化同样迎来喜人业绩。数据显示，前三季度，中石化实现营业收入1.5546万亿元，归属于母公司股东净利润235.07亿元，其中第三季度为463.89亿元。按照国际财务报告准则，中石化实现归属于母公司股东净利润244.59亿元，其中第三季度为461.84亿元。公司生产经营和盈利水平大幅好转，呈现逐月好转、逐季上升的态势。

截至目前，2020年国内油价一共经历四次上调、四次下调，剩余12次全部为不作调整。每升92号汽油仍比年初降低1.40元，每升95号汽油比年初降低1.46元，0号柴油每升将比年初下降1.44元，油价基本上处于近4年的低谷。



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