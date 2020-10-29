AMD：6900XT是史上最强A卡

AMD称，新的RDNA2架构是下一代主机、PC、笔记本和移动设备的新基础，和基于RDNA架构的AMD Radeon RX 5700XT显卡， RDNA2在某些特定的游戏中提供多达2倍的性能。

新发布的RX 6800XT与同为7nm工艺的5700XT相比，也有高达54%的每瓦性能提升。AMD还带来了AMD Smart Access Memory——搭载AMD锐龙5000系列处理器、AMD B550和X570主板和RX 6000系列显卡的系统的特有功能。





例如在4K分辨率下的《极限竞速地平线4》中，结合新的Rage Mode一键超频功能，该技术可为高速GDDR6显存带来更好的AMD锐龙处理器访问权限，从而加速CPU处理并提升多达13%的性能。

AMD全球副总裁兼图形事业部总经理Scott Herkelman表示：“多年来，AMD一直致力于将优异的AMD Radeon显卡带给发烧友和游戏市场，而今天的发布会就标志着这些研发的新高潮，代表着PC游戏领域的重大发展。

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