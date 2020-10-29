昨日有报道称苹果供应商工厂发生火灾，欣兴电子山莺工厂于28日下午3点发生了火灾，两名受困员工被救出后被紧急送往了医院。目前苹果供应商欣兴电子发布公告，证实了网传“苹果供应商工厂发生火灾”的真实性，iPhone 12生产是否受影响备受业界关注。



苹果供应商工厂发生火灾

苹果供应商工厂发生火灾的涉事方欣兴电子表示，山莺厂于10月28日下午发生火警，主要影响为山莺厂区CSP厂。该厂月营收约占集团合并营收6%左右，并有投保财产险及营运中断险，起火原因及实际损失金额正在调查评估中。苹果供应商工厂发生火灾，确有此事。

目前苹果供应商工厂发生火灾事件正在网络上发酵，引起了广泛关注。苹果供应商工厂发生火灾的涉事方欣兴电子已经安全撤离人员并紧急通报消防单位进行救灾，起火点及真正起火原因尚待消防单位确认，主要影响为山莺厂区CSP（Chip Scale Package，芯片级封装）。



苹果供应商工厂发生火灾

至于苹果供应商工厂发生火灾是否会影响iPhone 12的产能，欣兴电子称，公司将协调各厂产能，以降低本事件对客户的影响。据悉，欣兴电子创立于1990年1月25日，主营业务包括PCB（印制电路板）、连接器等，以PCB制造起家，一度是世界排名第一的PCB生产商。

昆山鼎鑫电子成立于1998年1月，欣兴电子持股71.23％，主力产品为PCB印刷电路板、HDI高密度连接板，年产量超10亿平方米，客户分布在中国大陆、中国香港、日本、美国、欧洲等地，包括苹果、华为等大客户。



苹果供应商工厂发生火灾

按照科技权利不成为的规定，一般发生不可抗力的重大灾害都会成为涨价或者加价的导火索。比如东南亚某国发生地震、洪水等自然灾害，都会直接导致硬盘、内存等当地组装的电脑配件产品产能受挫，最终导致市场价格也是一路高歌猛进。

苹果供应商工厂发生火灾，究竟是否会成为iPhone 12价格持续坚挺的导火索呢？希望这只是我们想多了！

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果供应商工厂发生火灾 难道iPhone 12又要加价了？http://news.zol.com.cn/755/7553027.html