音浪WAH不停 华凌厨热X酷狗音乐跨界组合

2020年下半年最值得期待的除了已经过去的国庆假期，就是即将到来的11月11日。为了迎接大促，各大剁手党早已在屏幕前跃跃欲试。而随着市场的更迭，年轻人在家电市场的消费比率逐年提高，不少家电品牌也将视线挪向新势力群体，试图找到品牌与年轻人潮动的平衡点。

作为追求时尚的年轻人，浮于表面的营销手段也不足以拨动他们的心弦。今年11月11日，以声潮动的酷狗音乐与家电新物种的华凌厨卫电器牵手，从年轻群体的需求出发，特邀《声入人心》人气歌手刘彬濠等明星阵容助力，共同呈现11月音乐联合秀。不知道前卫潮流音乐与看似传统的厨电相遇，会碰撞出火花，还是烟火？

声入营销 华凌厨卫电器X酷狗音乐跨界出圈

伴随着近两年音乐节目的火爆，作为一个爱“玩”的年轻家电品牌，华凌厨卫电器深谙跨界之道。从品牌升级之初，就开启了与年轻人之间的音乐沟通，以更好玩、更时尚、更新奇的产品和互动玩法贴近年轻人。

2019年，华凌选择与热门嘻哈歌手新秀合作，合力推出年轻家电态度MV《为梦想ALL IN》，打破家电与音乐的壁垒。今年华凌厨卫电器继续火力全开，与音乐平台酷狗发起了以“WAH出声，活出趣”为主题的营销活动。可以看出华凌希望能以更好看、好玩、好用的产品为年轻人提供意想不到的惊喜，也表明了华凌支持年轻人追求自我，追求个性的生活态度。

WAH出声，流量燃爆现场

11月9日，华凌厨卫电器将携手酷狗音乐于在广州太空间举办“Livehouse”音乐秀，邀请人气歌手刘彬濠直达现场为大家带来华凌厨热定制主题曲《WAH出我的主张》。作为98年出生的实力音浪担当，刘彬濠以歌声传递年轻态度，坚持自己的主张与追求，勇敢追梦的精神与华凌厨卫电器想要传达给用户的品牌态度相契合。歌曲已在酷狗音乐等平台上线，相信也能为年轻群体带来新的躁动。







在“拥抱年轻人”的理念下，华凌厨卫电器一直坚持为年轻人带去更好的产品体验，推出“速度玩家”套系产品。这套全新上市的套系包含油烟机、气电灶、净水机、洗碗机、电热水器等厨房和浴室产品，以浪漫的马尔代夫为设计灵感，极大程度的满足了Z世代人群的功能需求和审美偏好，以更快、更高效、更智能的产品，迎合爱生活、爱科技、有品位的年轻群体，为用户带来生活全方位“加速”。

直播周边尽享，双节狂欢大促

本次华凌厨卫电器X酷狗音乐11月11日跨界合作“Livehouse”也将同步开启直播，届时大家可以通过华凌厨卫电器天猫直播间了解现场，用节奏和音符激发内心躁动。

在11月11日期间，华凌厨卫电器也将诚心放送，爆款家电限时抢，咨询客服、下单有机会抽送不粘锅等厨房必备工具，同时，会有华凌X酷狗限量联名礼盒抽送，为用户带来更多惊喜。

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