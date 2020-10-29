中关村在线消息：据悉，今日在2020联想创新科技大会上，联想展示了拯救者电竞手机Pro透明版。



联想拯救者电竞手机Pro透明版曝光 骁龙865 Plus护航

拯救者电竞手机Pro透明版能直接通过手机透明壳看到内部真实集成电路和芯片，整机极具辨识度。

在此同时，联想中国区手机业务部总经理陈劲表示，联想拯救者电竞手机Pro透明版马上就到，值得期待。

据了解，联想拯救者电竞手机Pro，是联想8月份上市的一款游戏手机，这是拯救者系列第一款智能手机。

联想拯救者电竞手机Pro，采用6.65英寸AMOLED显示屏，刷新率为144Hz，首发高通骁龙865 Plus旗舰平台，电池容量为5000mAh，支持90W快充。

拯救者电竞手机Pro，采用GAE游戏加速引擎，同时长按两侧超声键即可启动GAE加速引擎，让游戏体验更加畅快。

拯救者电竞手机Pro，可以通过手机的晃动快速切换视角，对自身周围的环境进行快速探查，感知敌人所处的方位。

（文中图片来自互联网）

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