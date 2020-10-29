iPhone 12产能全开保供应 郑州等代工城市污染严重

自iPhone 12发布一来可以说是充满了争议，但这也更足以说明其关注度和销量爆棚。为了满足全球用户的采购需要，此前有消息称苹果代工厂正在产能全开，苹果也悄悄增加订单。摩根士丹利分析师则另辟蹊径，通过检测空气质量来判定苹果代工厂iPhone 12的产能。



郑州等代工城市污染严重

摩根士丹利分析师认为，一些城市的空气质量变化情况，足以反映出苹果工厂的产能情况。投资者正在寻找有关苹果公司成品设备生产情况的线索，以便更好地预测未来几个季度的销售前景。不过通过空气质量来进行判断，目前还是第一次听说。

该行分析师写道：“我们跟踪了中国4个城市的二氧化氮水平（对温度、湿度、风力等变量进行了控制）。根据欧洲航天局（ESA）的说法，这是工业活动的一级指标，而苹果公司的制造合作伙伴在这些城市拥有大量的制造业务。”

而巧合的是，该分析师所跟踪的四个城市当中，其中之一即是富士康郑州工厂所在的城市。根士丹利分析师指出，该市的空气质量下降，这表明iPhone 12产量增加：“截至10月26日的郑州空气质量数据显示，工业生产水平近日大幅上升，与以往历史上季节性上升的时间相比晚了约一个月。我们认为，这与iPhone 12量产增长的时间相符。”



iPhone 12产能增加

不仅仅是郑州，摩根士丹利还指出，9月初深圳的工业生产有所上升，但低于历史季节性水平。分析师还发现，最近几天成都的工业活动正在加速增长；而在重庆，在经历了9月份的起落之后，最近几天的工业生产活动也大幅上升。

根据资料显示，富士康郑州科技园拥有全球最大的iPhone生产线，位于郑州航空港区。富士康郑州科技园主要生产计算机、通讯、手机、消费性电子等零组件、机构件及系统软件等，厂房建设面积约140万平方米，2011年底入住员工总数达13万人。

其实通过苹果代工厂所在城市的污染水平来判断产能情况，并非没有科学依据。其实国际上还有参考发电量的情况来评定经济指标的做法，与这种做法可谓异曲同工。郑州是苹果公司制造合作伙伴的主要生产基地，该市的空气质量下降，这表明iPhone 12产量增加。



富士康郑州工业园

目前关于iPhone 12是否热销业界一直存在很多争议，有人说所谓的热销和加价是苹果的饥饿营销手段。但是如果从空气污染水平与工业成产的角度去看的话，苹果确实可能在拼命的增加iPhone 12的产能。之所以如此猜测，只因苹果公司早就不公布iPhone的销量了。

讽刺的是，苹果发布iPhone 12是表示为了“环保”去掉了充电器和耳机。以前还有说法称苹果投资全球最大陆上风力涡轮机是为了降低数据中心的碳排放，预计在2030年苹果维堡中心将彻底实现碳中和，也就是排行的部分和节能减排的综合数值为0。

原来环保是别人的环保，碳中和也是拿国外的中和！

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone 12产能全开保供应 郑州等代工城市污染严重http://news.zol.com.cn/755/7552841.html