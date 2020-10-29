中关村在线消息：据悉，OPPO今日宣布，OPPO即将于11月4日发布OPPO K7x新机，同事官方还指出，OPPO K7x拥有“大大大大大大大大电力”，主打持久续航。



OPPO K7x亮相 长续航新机，11月4日公布

作为一款5G手机，想要持久续航的第一要义是电池容量要大，目前5G手机电池容量普遍超过了4000mAh，部分甚至达到了5000、6000mAh。

OPPO K7x电池容量预计会超过4000mAh，不排除在4500或5000mAh以上的可能。

系统优化智能省电也是必不可少的一环，OPPO K7x会搭载ColorOS系统，在ColorOS上，OPPO针对5G手机开发了Smart 5G技术。

该系统会智能判断当前5G网络环境，并在不影响用户5G网络体验的情况下调整驻网策略，从而让用户更智能的使用5G网络，同时ColorOS会将手机电量进行合理分配，保证电量都用在最需要的地方，通过这种方式就能有效提升手机续航。

ColorOS里还有更智能的功耗管理，用户可在设置-电池里开启一键省电，系统会自动帮助用户处理当前系统高耗电的问题。

从命名和定位来看，OPPO K7x是一款中端机型，预计会搭载高通骁龙7系列5G芯片，也有可能会搭载联发科天玑800或天玑700系列中端芯片。



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