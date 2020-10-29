RX 6000显卡发布 微软内涵了索尼一把

今天凌晨AMD正式发布了RX 6000系列显卡，相对于上一代，7nm RDNA2架构能效提升54%以上，A饭直到现在都在兴奋中。在RX 6000发布之后，微软Xbox官网也发了一篇文章，宣布旗下的Xbox Series X|S是唯一能完整支持RDNA2先进功能的主机。

微软提到他们已经跟AMD合作15年了，从Xbox 360就开始了，Xbox Series X|S主机会在11月10日上市，它们都使用了AMD的Zen2 CPU及RDNA2 GPU，两款主机主要是性能上有区分。

至于Xbox Series X|S支持的AMD新技术，微软提到了几个要点，比如硬件加速的DirectX Raytracing光追技术、Mesh Shaders网格渲染、Sampler Feedback采样反馈、VRS可变速率着色等等，都已经在Xbox新主机上应用了。





不过这篇文章的关键不在于微软如何宣传自己的Xbox Series X|S主机，而是内涵了索尼一把，既然Xbox Series X|S是唯一完整支持RDNA2的，那PS5的处理器就意味着没有完整支持。

微软此举果然还是内涵了索尼一把，日前索尼官方基于此事没有发声。

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