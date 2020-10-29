日前，CINNO Research给出了今年第三季度中国市场的手机出货量报告，华为（包含荣耀）稳居第一。报告中显示，由于外界种种因素叠加，国内智能机市场需求走弱，第三季度出货量降至约7950万部，环比下降15%，同比下降19%。

具体来说，华为第三季度出货量约为2880万部，市场份额为36.3%，而vivo和OPPO两家相比去年同期基本保持不变，出货量分别是1390万部、1270万部，对应的市场份额分别是17.5%和16%。







前五名中小米的表现最亮眼，今年第三季度出货量1180万部，同比增长26%，市场份额为14.8%，而苹果同样保持了增长，出货量810万部，同比增长9%，市场份额突破10%。

对于华为来说，真正的考验是接下来的第四季度，随着禁令的生效，如何解决芯片的供应，会是他们最先去思考的，而余承东自己也表示，坏消息已经来了，也无法更坏了。华为未来会努力带来好消息，不断为消费者提供更好的产品。

接下来就让我们拭目以待下，明天登场的Mate40系列国行的售价吧。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Q3手机出货量:华为 继续中国第一！http://news.zol.com.cn/755/7552386.html