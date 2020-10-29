中关村在线消息：近日，据外媒Nokiamob.net最新报道显示，诺基亚下一代旗舰将命名为诺基亚10，并表示该机预计会在晚些时候发布。



HMD新手机命名为诺基亚10 或将配备骁龙875芯片

前两代诺基亚旗舰都无缘当时最新的高通骁龙芯片，而在最新的媒体爆料中，有不少传闻称全新的诺基亚 10 这次终于将有望配备全新的高通骁龙875旗舰平台。

但是，骁龙875芯片要到12月1日才能发布，最早的一批商用旗舰也要等到明年1月份，因此如果该消息属实的话，那么这款诺基亚10就要继续等好久了。

据此前曝光的消息，诺基亚10有望采用开孔全面屏设计，此前传闻的屏下摄像头可能性略低，支持 120Hz 刷新率，同时支持屏幕指纹识别。

诺基亚10的机身背部，将后置圆形相机模组，内置5颗摄像头，包含主摄、超广角、长焦、TOF 等镜头，其中主摄将达 1 亿像素，而且支持 8K 视频录制。

但如果该机仍无缘最新的顶尖芯片，那么前辈旗舰芯片骁龙865就是该机最好的选择。

诺基亚10有望采用骁龙旗舰芯片，可能会支持高刷新率，而大容量电池、快充等旗舰标配预计也不会缺席。

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