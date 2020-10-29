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    HMD新手机命名为诺基亚10 或将配备骁龙875芯片

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日，据外媒Nokiamob.net最新报道显示，诺基亚下一代旗舰将命名为诺基亚10，并表示该机预计会在晚些时候发布。

    HMD新手机命名为诺基亚10 或将配备骁龙875芯片
    HMD新手机命名为诺基亚10 或将配备骁龙875芯片

    前两代诺基亚旗舰都无缘当时最新的高通骁龙芯片，而在最新的媒体爆料中，有不少传闻称全新的诺基亚 10 这次终于将有望配备全新的高通骁龙875旗舰平台。

    但是，骁龙875芯片要到12月1日才能发布，最早的一批商用旗舰也要等到明年1月份，因此如果该消息属实的话，那么这款诺基亚10就要继续等好久了。

    据此前曝光的消息，诺基亚10有望采用开孔全面屏设计，此前传闻的屏下摄像头可能性略低，支持 120Hz 刷新率，同时支持屏幕指纹识别。

    诺基亚10的机身背部，将后置圆形相机模组，内置5颗摄像头，包含主摄、超广角、长焦、TOF 等镜头，其中主摄将达 1 亿像素，而且支持 8K 视频录制。

    但如果该机仍无缘最新的顶尖芯片，那么前辈旗舰芯片骁龙865就是该机最好的选择。

    诺基亚10有望采用骁龙旗舰芯片，可能会支持高刷新率，而大容量电池、快充等旗舰标配预计也不会缺席。

    有关诺基亚10的更多相关消息，请感兴趣的朋友继续关注我们的相关报道。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：HMD新手机命名为诺基亚10 或将配备骁龙875芯片http://news.zol.com.cn/755/7552384.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7552384.html report 953 中关村在线消息：近日，据外媒Nokiamob.net最新报道显示，诺基亚下一代旗舰将命名为诺基亚10，并表示该机预计会在晚些时候发布。HMD新手机命名为诺基亚10 或将配备骁龙875芯片前两代诺基亚旗舰都无缘当时最新的高通骁龙芯片，而在最新的媒体爆料中，有不少传闻称全新的诺...
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