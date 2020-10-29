AMD Zen3配全新RX 6900 XT显卡：隐藏性能释放

29日凌晨，AMD发布基于RDNA2架构的RX 6000系列显卡，首发的型号有RX 6800、RX 6800 XT和RX 6900 XT三款，国内起售价4599元（海外为579美元）。而在数据指标方面，RDNA2相较于RDNA（RX 5700 XT），性能翻番，每瓦性能增加了54%，达成设定目标。

回到GPU架构本身，比较引人关注的是此次新引入的Infinity Cache以及Smart Access Memory，也就是一整套革新的缓存和显存技术。

AMD透露，Infinity Cache就是基于Zen3三级缓存调整而来，三款显卡都配置了128MB，好处包括存取光线追踪数据、减少对显存的频繁调用、在256bit位宽下做到比384bit更大的吞吐带宽等。





至于智能存取技术，则允许CPU直接访问全容量的显存，而非之前PCIe设备锁死的256MB，同时可以减少显存碎片、进一步增加频率。AMD指出，智能存取技术现阶段需要配合Zen3架构锐龙5000处理器和500系主板才能使用，至于未来会否对其它Zen架构处理器或者友商开放，官方表示请等待。

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