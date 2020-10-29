早报：AMD发布RX 6900 XT iPhone12已跌破发行价

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

AMD正式官宣了他们的三款显卡，其中有一个是大惊喜

AMD发布三款全新显卡 RX 6900 XT是惊喜





今天凌晨，AMD正式对外公布Radeon RX 6800XT、RX 6800和RX 6900 XT 三款显卡，其中 RX 6800XT 售价 649美元，RX 6800 售价 579美元。这两款显卡将会在11月18日全球发售。同时，RX 6900 XT 售价 999美元，12月8日 发售。

Win10系统，即将迎来UI层面的重大更新。

Windows10将迎来重大UI升级 代号为太阳谷





据外媒Windows Central报道，2021年的Windows 10系统将迎来UI重大更新，该项目代号为 “Sun Valley 太阳谷”。预计将对文件资源管理器、“开始”菜单和平板电脑模式进行改进。

iPhone12发售也没几天，不过在华强北已经发生了一些变化。



传iPhone12已跌破发行价 iPhone 12 Pro加价空间不多了





苹果新旗舰机iPhone12上市5天后，有消息称深圳华强北市场售卖价格已跌破发行价，原本 64G红色手机价格从6299元跌到了5800元，128G红色手机从6799元跌到了6400元。iPhone12 的涨价高潮结束得比想象中更早，高价没能撑过苹果 Apple 官网开售第二天。

蚂蚁集团上市，也让公司内部诞生了诸多亿万富翁，也出现诸多传闻。

支付宝回应人均283平方米房子传闻：我没有，但是我会加油的





蚂蚁集团IPO初步询价完成，确定最终每股68.8元。有媒体估算，根据链家数据，蚂蚁员工人均可在杭州买一套283平米的大房子。随后，支付宝公众号小编正面回应：我没有身家千万，也买不起283平米的大房子。但现在没有不代表以后没有，梦想还是有的，我会加油的！

尽管华为Mate40已经在全球发布，似乎他们还保留了一些惊喜。



华为Mate 40还有隐藏大招 余承东要把它献给中国用户





近日，余承东为华为Mate40国行版发布会录制了预热视频。他在视频里表示，30日的发布会上将会介绍华为Mate 40系列一个很特别的新功能，值得小小的期待一下。余承东直言：“有一个功能很特别，因为Mate40有很多非常棒的功能，其中这个功能我希望等中国区发布会的时候给大家揭示。”

苹果的iCloud服务，似乎总在出问题。



iCloud邮件再次出现bug 现在已经解决





近日有消息称用户可能无法访问iCloud邮件。可以在苹果公司系统页面注意到， iCloud Mail这栏出现短暂问题。目前，苹果官网系统页面显示，问题已解决。这已经不是iCloud Mail第一次出问题，之前就曾多次出现宕机的问题。

最近，京东图书发布了过去十年的盘点，冠军你一定没想到。



京东图书盘点十年畅销书 《新概念英语》获得冠军





11月1日是京东图书十周岁生日，京东图书现已发布了“十年账单”，记录了每一位用户这些年来在京东图书的购买行为，在京东搜索“京东图书十周年”即可查看。十年的时间，京东图书为2亿+消费者送去了心仪的书籍，其中销量冠军是《新概念英语》，而最畅销作家则归属国内儿童作家杨红樱和日本推理小说家东野圭吾。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7552352）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：AMD发布RX 6900 XT iPhone12已跌破发行价http://news.zol.com.cn/755/7552352.html