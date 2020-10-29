华为首款车载智慧屏将至 比Mate 40更值得期待

科技企业朝着智能汽车蓝海转型，成为一大趋势。有人选择大刀阔斧地进行互联网造车，也有如苹果那样通过软件及生态周边产品进行逐步渗透。近日华为车载智能屏预告片发布，首次展示了车载智慧屏的外观细节，也让我们对华为进军智能汽车产业有了更多的观察。



01 华为寻求破局

众所周知，今年华为智能手机出货量达到了全球第一，作为一个后起之秀能够在短短几年达到如此成就，彰显了华为在技术研发以及市场营销层面的功力。但是在美国不断加码的制裁下，华为手机产品线未来的发展也蒙上了一层阴影，华为需要寻求破局之道。



华为首款车载智慧屏将至

按照目前的形势看，华为的未来是鸿蒙，或者说是几乎鸿蒙系统的物联生态，而手机这个曾经占据华为半壁江山的业务或许将逐渐弱化成物联生态中的一环。值得特别关注的是，此次即将发布的华为车载智慧屏，无疑将成为华为拓展应用场景的重要一环。

02 鸿蒙雄心彰显

目前华为已经有智能手机、智能穿戴、智能家居等产品线，如果补齐了智能汽车这条线，那么华为智能终端将会全面覆盖人们及家庭的几乎全部的应用场景。自通过鸿蒙系统将彼此之前打通实现数据与功能的交互，共同构架华为万物智联的新生态。



华为首款车载智慧屏将至

试想一下，未来全部基于鸿蒙系统底层打造的车载系统，家具家电，智能穿戴共同构成一条强大的万物智联生态，届时的华为将不再仅仅局限于智能手机以及通讯设备，也不再受制于某些新品或技术的掣肘。届时华为将彻底改变人们的生活，并真正摆脱受制于人。

03 华为万事俱备

科技以大屏为本，这句话用在智能车机领域当中并非没有道理。目前智能车机市场鱼龙混杂，性能、功能、体验，以及质量的差异都很大。而主机厂自主开发的车载互联系统往往又大幅度落后于时代，毕竟玩机械的转行玩电子玩科技，多少有些差点意思。



华为首款车载智慧屏将至

这便是华为车在智慧屏切入这个市场的契机，或者说是当前智能车联市场的痛点所在。华为有移动互联方便的技术，有移动通讯的技术，有软件开发的技术，再加上鸿蒙系统的底层互联，以及华为品牌的影响力，似乎没有哪个企业有华为这样雄厚的实力和先天的优势。

04 车载布局未来

不过目前华为车载智慧屏仍比较神秘，从今天公布的预热片段来看，华为车载智慧屏将配备一块矩形大屏，同时自带两枚摄像头，一方一圆。方形摄像头类似于华为智慧屏的升降式镜头，猜测可支持AI手势；而圆形镜头则像是一枚行车记录镜头，亦可作为道路识别。



华为首款车载智慧屏将至

据悉华为车载智慧屏聚合了华为智能手机的大部分适合汽车移动场景的功能，如听音乐、看视频、打电话、上网和玩游戏等。搭载华为鸿蒙OS 2.0系统，可以放置在车上，尺寸类似平板。预计，华为车载智慧屏应该不会限制车型，应该是一款通用性产品。

具体定价将在10月30日的发布会上正式揭晓。

05 结束语

智能汽车是升势，智能手机是颓势。任何一家科技大厂都有这样的预判，只是如何切入又有什么资本切入，这就是考验内功和眼界的关键了。如果华为能够把智能手机的成功复制到智能汽车领域，未来可期。

苹果至今没有做到的事情，或许就要看华为的了！

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