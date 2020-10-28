银河麒麟操作系统V10开放：10多秒开机 兼容安卓

今年8月，银河麒麟推出了全新的麒麟桌面操作系统V10，已经实现了同源代码构建，同源支持四种技术路线的六大国产CPU平台（包括飞腾、华为鲲鹏、兆芯、海光、龙芯、申威）。该桌面操作系统在兼顾用户既有的Windows系统操作习惯的同时，还拥有高兼容性的安卓运行环境，可原生支持安卓应用。这也极大的扩展了麒麟OS的软硬件生态。

10月26日，麒麟软件宣布银河麒麟操作系统V10面向政企与行业客户、个人用户正式开放产品试用申请与下载。而此次开放申请与下载的V10系列共有三款产品，包括针对桌面PC及笔记本产品的银河麒麟桌面操作系统V10，针对服务器市场的银河麒麟高级服务器操作系统V10。这两款产品均有针对飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等国产CPU的版本，可全面支持国产CPU。

此外，麒麟软件还推出了针对AMD 64位处理器的银河麒麟桌面操作系统V10.1版本，这是要进一步抢占Windows市场。这也凸显了麒麟软件对于全新升级的麒麟系统的自信。

可以说，相对于其他国产操作系统来说，麒麟操作系统V10覆盖的市场更广，适配的硬件生态更为丰富。

麒麟软件表示，历经30余年研发和产品升级，麒麟操作系统V10不仅大幅提升了整体性能，可实现10余秒极速开机，集成了包括办公、图像、工程、教育等11类近3500款程序，几乎可以提供等同于Windows 7操作系统的体验。

10月26日，麒麟软件宣布，银河麒麟操作系统V10已经开放产品试用申请与下载。

银河麒麟操作系统主要面向政企与行业客户，个人用户也可以在官方网站申请体验。

本次试用推出了三款产品，其中银河麒麟桌面操作系统V10、银河麒麟高级服务器操作系统V10分别推出了飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯六个版本，银河麒麟桌面操作系统V10.1则推出了AMD64版本。

据官方介绍，历经30余年研发和产品升级，全新一代麒麟操作系统不仅大幅提升了整体性能，更实现了移动应用兼容、云原生支持等重要新特性。

麒麟操作系统V10可实现10余秒极速开机，系统完全兼容安卓应用，集成了包括办公、图像、工程、教育11类近3500款小程序。









就在日前，麒麟软件正式发布了优麒麟20.10版本，这也是Ubuntu的官方衍生版之一，默认搭载最新Linux 5.8内核、UKUI 3.0桌面环境，拥有全新布局的任务栏和侧边栏，新增麒麟扫描、麒麟刻录、麒麟截图、麒麟应用安装器等应用软件，支持触屏手势功能、系统组件全局主题切换，同时修复了开始菜单、文件管理器、控制面板等大量问题，提供更加高效稳定的使用体验。

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