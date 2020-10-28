中关村在线消息：北京时间10月28日，近日工信部针对手机号码归属地相关问题进行了回应。工信部表示如果取消手机号码归属地，将增大电信诈骗风险。也正因为此，他们暂时还没有取消手机号码归属地的相关计划。



手机号码归属地很难取消 都是为了防止电信诈骗

这一话题是工信部在回答网友提问的时候提出的，他们表示移动电话号码归属地是基于归属位置寄存器的网络技术概念，其变更与网络架构及设施密切相关。变更移动电话号码归属地需对现有网络设施进行大规模调整，且对移动终端归属地显示功能产生重大影响，并将影响用户认知。

此前，工信部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第2524号提案答复的函中提到，他们有计划下一步在十四五规划中加入目前的一些重点技术领域，其中就包括5G和集成电路等等。

工信部表示，下一步，工业和信息化部积极考虑将 5G、集成电路、生物医药等重点领域纳入 “十四五”国家专项规划，进一步引导企业突破核心技术，依托重大科技专项、制造业高质量发展专项等加强关键核心技术和产品攻关，加强技术领域国际合作。

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