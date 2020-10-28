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    据传iPhone13将推1TB版本 苹果升级8K视频录制

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，有消息称苹果可能会推出1TB版本的iPhone，而首发机型可能是下代iPhone，目前名称暂定iPhone13。

    据传iPhone13将推1TB版本 苹果升级8K视频录制
    据传iPhone13将推1TB版本 苹果升级8K视频录制

    这么做的一个最直接的原因是，是想要让iPhone全力支持8K视频录制，通过变形镜头实现45FPS录制8K视频。

    假如上述消息是真的，那么iPhone提供1TB版本是没有任何悬念的，以在Galaxy S20系列为例，其每分钟以30FPS录制 8K 视频会消耗600MB的存储空间，虽然在切换8K选项时有5分钟的录制限制，但是如果进行计算，则会消耗3GB的存储空间，以此类比的话，512GB的存储版本只能录制170个这样5分钟的8K 30FPS视频。

    按照这样的占用情况来看，1TB版本的iPhone出现后，那么整个新机的入门版恐怕也将上移到128GB版本了。

    假设，如果iPhone 13提供1TB版本，那么价格预计是要提高到2万块去了。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：据传iPhone13将推1TB版本 苹果升级8K视频录制http://news.zol.com.cn/755/7551946.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7551946.html report 707 中关村在线消息：据悉，有消息称苹果可能会推出1TB版本的iPhone，而首发机型可能是下代iPhone，目前名称暂定iPhone13。据传iPhone13将推1TB版本 苹果升级8K视频录制这么做的一个最直接的原因是，是想要让iPhone全力支持8K视频录制，通过变形镜头实现45FPS录制8K视频。假...
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