员工白拿283平豪宅?支付宝回应:梦想还是要有

日前，蚂蚁集团AH股定价大约68.8元。而根据蚂蚁集团公布的招股书，截至2020年9月30日，经济受益权激励计划项下的经济利益所对应发行人股份合计30.79亿股，其中授予蚂蚁集团的员工及顾问的比例约为65％。

那么如果按照68.8元的发行价计算，蚂蚁集团员工及顾问的奖励共计约1377亿元。截止2020年6月30日，蚂蚁集团员工总数为16660人，平均下来每名员工可以分到大约830万元。

据报道，链家集团数据显示，蚂蚁集团总部所在地杭州的二手房均价2.92万元人民币，如果以蚂蚁员工激励计划计算，蚂蚁集团人均可以在杭州买一套283平米的大房子。对此，支付宝官方公众号花式回应称：“爸爸妈妈，我会加油的。”







以下为回应全文：

我来公司7年了，入职的时候层级不高，虽然，暂时还没有身家千万，也买不起283平米的房子。但是，现在没有不代表以后没有，这几年我已经晋升了3次，希望有一天也可以厉害到别人被我平均哈哈哈。

梦想还是要有的，万一实现了呢。爸爸妈妈，我会加油的。

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