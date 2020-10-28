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    比iPhone 11更好 雷军点赞865新旗舰安卓机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    昨天到现在，小米创始人雷军也给Redmi K30S至尊纪念版带货多次了，这是小米双11期间的一款主力机型，8+128GB版售价2599元，11月11日优惠到2299元，昨天一经上架就已经被秒没。

    而Redmi K30S至尊纪念版另一个亮点就是屏幕，它使用的是6.67寸LCD屏，2400x1080分辨率，子像素分辨率395PPI，最高144Hz刷新率，支持7档调节，最大亮度650尼特，对比度1500：1，色准也要比iPhone 11优秀。

    其他还有4096级亮度调节，1nit极暗夜光屏，360°光感调节，支持德国莱茵TUV低蓝光认证。

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    此外，Redmi K30S至尊纪念版处电池容量由4500mAh省级到5000mAh，内存组合也分别由LPDDR 4X+UFS 2.1升级到LPDDR 5+UFS 3.1。拍照方面，Redmi K30S至尊纪念版搭载6400万全场景三摄，包括6400万索尼超清主摄、1300万超广角（123度），还有一枚2cm微距镜头，还有8K电影、前后双景、魔法分身等玩法。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7551911.html report 707 昨天到现在，小米创始人雷军也给Redmi K30S至尊纪念版带货多次了，这是小米双11期间的一款主力机型，8+128GB版售价2599元，11月11日优惠到2299元，昨天一经上架就已经被秒没。而Redmi K30S至尊纪念版另一个亮点就是屏幕，它使用的是6.67寸LCD屏，2400x1080分辨率，子像素...
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