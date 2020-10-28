净赚14亿！中国造锂电池遭全球疯抢

今天，宁德时代发布2020年第三季度报告。数据显示，公司第三季度实现营业收入127亿元，同比增长0.8%，实现净利润14.2亿元，同比增长4.24%。这是宁德时代今年来首次实现单一季度净利正增长。

值得注意的是，在发布三季报的同时，宁德时代还发布了一则关于前三季度计提减值准备的公告。公司2020年前三季度对相关资产计提资产和信用减值准备总额约10.14亿元，因此，减少了公司2020年度前三季度利润总额约10.14亿元。其中，拟坏账准备1.96亿元，存货跌价准备6.75亿元，固定资产减值准备1.43亿元。





随着疫情缓解和宏观经济逐步恢复，公司动力电池系统出货量环比显著提升。

韩国市场调研机构SNE Research数据显示，今年1-8月，LG化学以15.9 GWh装机量位居全球第一，市场份额为24.6%；宁德时代以15.5 GWh的装机位居第二，市场份额为24％。

虽然LG化学电池装机量仍高于宁德时代，但双方逐渐在缩小，市场份额仅相差0.6%。并且，韩国电池行业官员认为，上半年中国新能源汽车市场受新冠疫情影响严重，这是LG化学能够反超宁德时代的一个重要原因。

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