iPhone 12 mini就是全面屏版的iPhone SE？

北京时间10月27日晚，李楠再次提到了iPhone 12系列，表示如果不把5G算作一个重大升级，那么iPhone 12就只剩下直角形体和A14两大升级以及一个甜点MagSafe了。

直角形体就要求薄，薄就限制电池并且散热困难，进而无法发挥本来就进步有限的A14的能力。换而言之，iPhone12的前两大升级是一个此消彼长，互相削弱的关系。只有放弃一个，才能成全另一个。





所以不指望iPhone 12 Pro Max了，坚定mini。就当作一个全面屏版本的SE用，升级就诚意满满了。





在此之前，李楠曾多次表达对iPhone 12 mini的喜爱，李楠甚至直言“iPhone 12 mini预计是未来两年最好用的手机”。作为iPhone 12系列中屏幕最小的成员，iPhone 12 mini采用了5.4英寸屏幕，搭载苹果A14仿生芯片，后置1200万双摄像头。

更重要的是，iPhone 12 mini做到了7.4mm厚，重量133g，是迄今为止最轻最薄的5G手机，起售价5499元，11月6日开始预购。

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