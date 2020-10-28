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    频率超麒麟9000 新版骁龙865要3.2GHz了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    华为发布的Mate40用上了5nm工艺的麒麟9000，其频率超过了3GHz，高于骁龙865的2.84GHz，也要比骁龙865 Plus更强。不过骁龙的一款新的芯片今天曝光，频率提升到了3.2GHz，可能是O\V首发独占。

    骁龙865的CPU是Kryo 585架构的 ，大核基于Cortex-A77定制，其中1个超大核是2.84GHz，3个A77中核是2.42GHz，还有4个小核心，频率1.8GHz。

    频率超麒麟9000 新版骁龙865要3.2GHz了

    后来高通又推出了骁龙865 Plus，CPU频率提升到了3.09GHz，GPU频率也从587MHz提升到646MHz。

    不过骁龙865 Plus之前说是不在国内上市的（至少官方渠道没有），主要是供给三星、MOTO、ROG等海外使用，国内发售的联想拯救者电竞手机等都是利用海外渠道获得的。

    这可能是骁龙865再出一个3.2GHz高频版的原因，一方面是华为麒麟9000性能超过了骁龙865了，另一方面骁龙875发布上市还要很长一段时间，通常是明年2月份才有真机发布，尚有小半年空窗期。

    频率超麒麟9000 新版骁龙865要3.2GHz了

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7551874.html report 711 华为发布的Mate40用上了5nm工艺的麒麟9000，其频率超过了3GHz，高于骁龙865的2.84GHz，也要比骁龙865 Plus更强。不过骁龙的一款新的芯片今天曝光，频率提升到了3.2GHz，可能是O\V首发独占。骁龙865的CPU是Kryo 585架构的 ，大核基于Cortex-A77定制，其中1个超大核是2.84...
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