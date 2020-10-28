男子打游戏4小时连输肺气炸 暴怒砸手机结果肺真气炸

人们在生气的时候常说“我肺都气炸了”，没想到这样的事情却真实发生了。福州30岁男子小陈（化名）平时爱玩手游，22日晚连续玩了4个小时皆为败绩，一怒之下把手机都摔了。没想到这个动作居然真的导致肺气炸，男子打游戏4小时连输肺气炸引发网络热议。



男子打游戏4小时连输肺气炸

男子打游戏4小时连输肺气炸并非杜撰，福州30岁男子小陈在做出怒砸手机的动作后，没过多久就开始出现胸闷、呼吸困难等症状，后来又出现胸部刺痛，前往医院后被确诊为“自发性肺气胸”。由于就诊及时，目前小陈已经转危为安。

所谓“自发性肺气胸”，就是人们常说的“我肺都气炸了”，虽然这只是一种夸张的比喻，没想到是真实存在的。此前也有类似的案例，某男子和久违的朋友聚餐后一起去KTV唱歌，一顿乱“吼”后，肺泡破了！他被紧急送往浙江大学医学院附属第一医院急诊科。



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自发性气胸是指因肺部疾病使肺组织和脏层胸膜破裂，或靠近肺表面的肺大疱、细微气肿疱自行破裂，使肺和支气管内空气逸入胸膜腔。多见于男性青壮年或患有慢性支气管炎、肺气肿、肺结核者。本病属肺科急症之一，严重者可危及生命，及时处理可治愈。

不过笔者在这里要劝一劝大家，年轻人气盛可以理解，但是玩游戏却真的没必要生这么大的气，无非都是一些虚拟的代码而已，何必呢。男子打游戏4小时连输肺气炸，这就是个典型的教训，其实最后付出代价的还是自己。



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另外一方面，显然目前很多年轻人每天沉迷游戏，缺乏锻炼，自然心肺功能比较薄弱，这可能也是导致男子打游戏4小时连输肺气炸事件的一个诱因。奉劝大家还是要劳逸结合，多多锻炼身体，身体才是一切的根本。

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