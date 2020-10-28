中关村在线消息：近日据悉，任天堂官方表示，“超级任天堂世界”SUPER NINTENDO WORLD，原定于2020年东京奥运前的开放日期延期到2021年春季。











全球首家任天堂主题乐园2021年春开张 马里奥真人版赛车亮相

“超级任天堂世界”最吸引玩家注目的就是“马里奥赛车系列”也将实体化，结合最先进的影音效果技术，并请来任天堂的王牌游戏设计师宫本茂亲自打造，带来身历其境的游乐体验。



园内共有惊险的游乐设施、互动体验区、任天堂商店、餐厅等多样规划，处处可以感受到马里奥游戏中所出现的各种情境和角色，像坏蘑菇、乌龟、库巴、星星金币、水管等，建设费合计超过600亿日币。

根据任天堂公布的园区设计图，“超级任天堂世界”由三个区域组成，分别是碧奇城堡、蘑菇王国和库巴城堡。

碧奇城堡将会是游客们进入“任天堂超级乐园”的第一站，而且是由一根巨大的绿色水管作为入口！是不是感觉非常亲切？

游客们将在库巴城堡中体验到刺激的马里奥赛车真人版，蘑菇王国则是侧重亲子娱乐的耀西骑行。

另外，世界上仅此一间的“马里奥咖啡＆商店”已于10月16日在USJ内的好莱坞区好莱坞大道开张，以马里奥和路易吉的红、绿色帽子为基调，店内贩售的饮料、点心、周边商品也十分具有特色，包括帽子造型的松饼三明治等。

（文中图片来自互联网）

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