什么牌子的手机最靠谱？诺基亚排名第一 不是因为砸核桃

如果你要问什么牌子的智能手机最靠谱，那就要看你对靠谱的定义是什么了。如果你要从坚固的角度去评判，那么答案显然是能砸核桃的诺基亚。但是如果你要从基于软件和安全更新、制造质量、以及企业推荐等多个方面的考量，没想到答案竟然也是诺基亚。



诺基亚手机最“靠谱”

尽管如今的诺基亚智能手机早就不是当初的原班人马，由HMD Global打造的Nokia系列智能机最受信赖，且其在设备耐用性、操作系统和安全更新的速度等方面均超越了行业平均水准。此结论来自Counterpoint Research调研机构的智能手机《设备信任度报告》。

Counterpoint Research在业界也有一定的影响力和权威性，尤其是在智能手机领域的诸多报告被专业媒体引用报道。这家机构关于“最受信赖”的评分项主要更侧重于软硬件的可靠性以及更新度，比如所有符合条件的诺基亚智能手机均运行着最新的Android 10移动操作系统。



系统更新度

对于系统的而全面更新，其实可以从一个层面表现出厂商对于用户的一则责任和态度，而不是光把硬件卖给用户就万事大吉了。目前市面上可与HMD Global旗下的诺基亚一较高下的只剩下OnePlus一加手机，但其设备数量只有 7 款（HMD Global 为 20 款）。

三星在这方面的评分也较高，目前已有 89% 的 Galaxy 系列智能机在运行 Android 10 。Realme 以 73% 的成绩排名第四，领先于小米和华为等竞争对手。



安全补丁个更新度

在企业设备上，HMD Global旗下诺基亚智能机产品也占据着最大的份额，部分原因是旗下所有手机都在每月接收安全补丁。OnePlus 的成绩也接近于完美，目前有 90% 受支持的设备可接收到月度更新。

至于三星和华为，这方面的数据分别为 22% 和 29%，意味着旗下大多数智能机都制备季度补丁计划所覆盖。不过Realme 和小米在这方面做得更好，每月有 2/3 的智能机接收到了补丁。至



质量可靠性

最后，依然绕不开硬件品质维度的评比，其测试涵盖了产品坚固性、跌落 / 冲击、疲劳 / 磨损 / 刮擦、高温 / 湿度 / 泼溅，以及其它定性和定量检验标准。HMD Global延续了诺基亚的优良传统，一系列测试标准在行业中都属于更高的水平。

这个环节其实也很重要，因为随着人们使用一款手机的时间越来越长（更换周期已接近 30 个月），软件体验和硬件寿命也正在变得越来越重要。

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