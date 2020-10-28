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    再见，再也不见！Windows 10宣布彻底封杀Flash Player

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    Flash曾经一度辉煌，但在今时今日却如鸡肋版存在，也早已物是人非。今日，微软推出的Windows 10的新更新（KB4577586）基本宣告对于Flash全面封杀，其中最大的变化就是，可删除Flash PlayerAdobe已经确认2020年12月底前结束对其支持）。

    再见，再也不见！Windows 10宣布彻底封杀Flash
    Windows 10宣布彻底封杀Flash

    微软解释说：“12月之后，用户不再收到微软提供的适用于经典版本 Microsoft Edge 和 Internet Explorer 11 的Adobe Flash Player安全更新。目前微软宣布包括经典版Edge、基于Chromium的新版 Edge ，还是IE浏览器都将会在2020年底不再支持Flash Player。

    从2021年1月开始，Adobe Flash Player将被默认禁用，所有比2020年6月发布的KB4561600更老的版本将被屏蔽。托管在微软网站上的与Adobe Flash Player相关的可下载资源将不再可用”。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7551536.html report 648 Flash曾经一度辉煌，但在今时今日却如鸡肋版存在，也早已物是人非。今日，微软推出的Windows 10的新更新（KB4577586）基本宣告对于Flash全面封杀，其中最大的变化就是，可删除Flash Player（Adobe已经确认2020年12月底前结束对其支持）。Windows 10宣布彻底封杀Flash微软...
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