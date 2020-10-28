中关村在线消息：近日据悉，国外的XDA团队决定打造一款自己的手机，XDA团队将与 F(x)tec合作制造硬件，选择了LineageOS作为系统，并且新机还将能够同时运行Ubuntu Touch OS。







XDA团队研发出运行LineageOS和UbuntuTouchOS的全键盘手机

该手机通过USB-C支持 HDMI输出，所以可以连接大型显示器和外设，将手机变成一个Linux 桌面。



Ubuntu在手机本身的屏幕上也可以完美地工作，采用基于手势的用户界面，并可以在AnBox 内运行Android应用。

该款手机被命名为Pro1-X，基于F(x)tec Pro1，配备了8GB的内存和256GB的存储空间，除此之外，该设备基本上没有变化。

Pro1-X手机有一个滑出式QWERTY键盘，隐藏在5.99英寸OLED屏幕1080p+，18:9后面，手机关闭时厚度为14毫米重量为243克，打开时显示屏呈一定角度。

Pro1-X手机配备的是骁龙835芯片组，里面有一块3200毫安时的电池，支持QC 3.0和USB供电。

Pro1-X手机后置 1200 万像素主模组（IMX363），前置 800 万像素自拍摄像头。有一个快门键，还有一个 3.5 毫米的耳机接口，妥妥的老派设备。

Pro1-X手机开箱即搭载LineageOS 16 基于安卓9.0 Pie，但马上就可以更新到 v17.1 基于安卓10，SailfishOS甚至Windows的支持也在进行中。

XDA通过IndieGoGo众筹 F(x)tec Pro1-X，目前还剩下几个尝鲜名额，只需600美元就能买到该手机。

（文中图片来自互联网）

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