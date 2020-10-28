iPhone 12卖爆了:临时加单200万部 不用等了？

iPhone 12至今第一周销量已经超越当年的iPhone 6，目前苹果也有消息连夜临时加单200万部，可令人意外的是，至于iPhone 12 Pro的订单，苹果并没有追加，而是按照之前的订单来走。

信达证券预计，苹果今年第四季度供应链订单在8000万至8500万部，2021年销量有望达2.3亿-2.4亿部。根据目前的情况看，iPhone 12一些配色已经跌破发行价了，而目前苹果官方显示，下单后5-7个工作日就可以送到，而iPhone 12 Pro需要等2-3周。

在这之前，天风国际分析师郭明錤给出的报告显示，预计iPhone 12和iPhone 12 Pro开放预购后24小时内的预购订单达到170–200万部，而作为对比，iPhone 11系列为50–80万部，而iPhone 6系列为400万部。





郭明錤还预估， iPhone 12与12 Pro开卖后首周末销售量为 700–900 万部 (vs. iPhone 11系列的1000–1200万部 & iPhone 6S系列的1300万部 & iPhone 6系列的1000万部)。iPhone 12 Pro的初期供应不足限制了首周末销量。





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